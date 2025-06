Ultim'ora Ndoye-Napoli, c'è accordo totale sul contratto! Romano: "Ecco cosa manca..."

Il Napoli continua a lavorare sul fronte del calciomercato per rinforzare a dovere la rosa campione d'Italia. Uno dei primi passi riguarda la ricerca di un esterno d'attacco posizione rimasta scoperta dopo l'addio di Kvaratskhelia: sono diversi i nomi a cui gli azzurri sono interessati, ma in pole sembra esserci quello di Dan Ndoye.

A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano riferisce le ultime sul suo canale YouTube: "Sancho al Napoli piace tanto, ma ci sono tanti giocatori in lista per quella posizione: abbiamo incluso anche Ndoye, un giocatore che il Napoli ha bloccato dal punto di vista dell'ingaggio e del contratto. Cioè, c'è un accordo tra Ndoye e Napoli sul contratto, ma ancora non c'è l'intesa tra Napoli e Bologna. I due club continueranno a parlarsi nei prossimi giorni. Vedremo come evolverà questa vicenda...".