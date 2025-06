Lucca e non David (che era preso): il Napoli pende dalle labbra di Conte

Il Napoli pende dalle labbra del suo allenatore. Per questo non è arrivato Jonathan David nonostante l'accordo di maggio. Lo scrive Tmw con tutti i retroscena dell'affare ormai distante e la scelta del nuovo centravanti: "L'11 maggio, poche ore prima della sfida contro il Genoa, il Napoli aveva praticamente chiuso l'accordo per l'arrivo dell'attaccante canadese Jonathan David".

Poi la svolta: "Succede così che nei primi confronti per costruire il Napoli che verrà Antonio Conte mostra qualche dubbio su Jonathan David. Non sulle qualità del calciatore, inequivocabili. Piuttosto sulla tipologia di centravanti che a suo avviso non è congeniale alla sua idea di calcio. Conte come alternativa a Romelu Lukaku vuole un centravanti con caratteristiche simili a quelle del belga. Un 9 alto e possente ma anche un manovratore abile nel gioco aereo, negli assist e nel far salire la squadra. Ovviamente con qualche anno in meno del belga.

Da questo identikit emergono due nomi: Ange-Yoan Bonny e Lorenzo Lucca dell'Udinese. E proprio su quest'ultimo il Napoli in queste ore sta concentrando le sue attenzioni: ha già raggiunto un accordo di massima col calciatore, sta già parlando concretamente con l'Udinese per arrivare il prima possibile a un accordo che potrebbe chiudersi intorno ai 25 milioni di euro".