Lucca, intesa Napoli-Udinese! Sky: possibili visite già domani, i dettagli

Dopo gli arrivi di Lang e Beukema, il Napoli punta a chiudere anche per Lorenzo Lucca. Il club azzurro è in contatto costante con l’Udinese e si sta lavorando alla definizione degli ultimi bonus, ma esiste già una bozza di intesa verbale tra le parti. Parallelamente, proseguono i colloqui anche con l’attaccante classe 2000, riferisce Sky Sport.

Tra i temi affrontati, la possibile introduzione di una clausola rescissoria da 80 milioni di euro, che però il Napoli non sembra intenzionato a inserire nel contratto. Nel frattempo, la società ha già prenotato uno slot per le visite mediche, che potrebbero svolgersi domani, mercoledì 16 luglio. Al momento, Lucca è in attesa solo del via libera per raggiungere la nuova squadra e iniziare la sua avventura in azzurro.