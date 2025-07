Lucca-Napoli, Romano: “Ok dell’Udinese, ma manca un pezzo. E Nunez non aspetta”

Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale, attraverso il proprio canale Youtube ha parlato della trattativa tra Napoli e Udinese per Lorenzo Lucca, senza tralasciare l'altra pista che porta a Darwin Nunez, che sembra essere stata accontanta: "Il Napoli si sta avvicinando ad un accordo totale con l'Udinese per Lorenzo Lucca. In questo momento, inizio pomeriggio, non è ancora un'operazione chiusa, ma ben avviata tra club con i presidenti Aurelio De Laurentis e Gino Pozzo in contatto diretto per arrivare ad una soluzione. Quello che ci risulta è di un'operazione in prestito con obbligo di riscatto. Questa è l'offerta ufficiale del Napoli all'Udinese. Un prestito da 9 milioni di euro, come base iniziale dell'operazione, più 26 milioni di euro di obbligo di riscatto, quindi 35 milioni di euro garantiti per l'Udinese. Ma con una formula di pagamento diversa, essendo un prestito con obbligo di riscatto. Si sta discutendo di una parte di bonus tra Napoli e Udinese, quindi questo è il pezzo che manca.

C'è l'ok dell'Udinese ai 35 milioni, manca un pezzo legato dei bonus ed è questo che i due club stanno ancora discutendo prima di poter dire che l'operazione è chiusa. Nel frattempo Lucca sì al Napoli l'ha detto diverso tempo fa, fine maggio, inizio e giugno, insomma sempre raccontato qui come Lucca fosse pronto per questo passaggio e come il Napoli avesse un'operazione impostata per Lorenzo Lucca, ma il Napoli ha mantenuto sempre anche il nome di Darwin Nunez assolutamente in piedi. Per questo siamo arrivati ad oggi, a metà luglio, con questo discorso legato agli attaccanti. Come detto Darwin Nunez, ha aspettato il Napoli e ha sperato nel Napoli. Anche nella giornata di ieri, vi dicevo, Darwin continua a sperare, ad aspettare il Napoli, ma non può aspettare in eterno. È chiaro che Darwin Nunez la sua priorità l'ha data. Rimane ancora oggi tentatissimo dal Napoli dalla possibilità di lavorare con Antonio Conte, di giocare in Italia, una piazza così calda, che dopo tanti anni a Liverpool chiaramente lo riporterebbe a sensazioni anche di vita diverse, più simili certamente a quelle del Sud America che conosce bene in quanto uruguaiano.

Insomma, Darwin Nunez al Napoli aveva dato un'apertura totale, però non può aspettare per sempre perché anche i club arabi stanno arrivando in maniera forte, pesante. In questi giorni sono partiti dei contatti dall'Arabia, dalla Saudi Pro League per tornare su Darwin Nunez, che era stato già obiettivo a gennaio dell'Al-Nassr. Quindi adesso vedremo quali club si muoveranno, ma ci sono già dei club del Fondo Pif al lavoro per quanto riguarda Nunez, ecco perché il giocatore non può aspettare Napoli per sempre. Napoli che intanto sta avanzando per Lucca. Ancora non è un'operazione definita, ma l'offerta ufficiale c'è, il contatto tra presidenti anche e quindi il Napoli si sta lentamente avvicinando al traguardo”.