Lukaku aspetta solo l'addio di Osimhen: il belga si sta allenando da solo

Romelu Lukaku sta lavorando sodo in solitudine, seguito da un membro dello staff della nazionale belga: il Chelsea non l'ha convocato per la tournée negli Stati Uniti in programma fino al 6 agosto, fino alla partita contro il Real Madrid in programma al Bank of America Stadium di Charlotte, in North Carolina, ma nei prossimi giorni rientrerà a Londra e comincerà ad allenarsi a Cobham, la casa dei Blues.

In attesa che la vicenda-Osi si sblocchi e anche lui possa fare i bagagli e volare a Napoli da Antonio Conte. Il suo allenatore guru. Rom, in questo momento, è uno dei più attenti appassionati di calciomercato. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.