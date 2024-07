Lukaku vale Osimhen? I numeri spiegano la differenza quasi inesistente

Lukaku per Osimhen, il Napoli ci va a guadagnare o a perdere?

Lukaku per Osimhen, il Napoli ci va a guadagnare o a perdere? Il bomber azzurro in Serie A segna un gol ogni 125', in totale 65 in 108 partite. Lukaku in Serie A segna una rete ogni 145', ovvero 70 in 129 partite.

In carriera Lukaku ha segnato 309 gol in 647 partite, la media di una rete ogni 155 minuti. Osimhen ha segnato 114 gol in 223 gare, una ogni 140 minuti. La differenza è che Lukaku ha vestito anche diverse maglie di Premier League segnando in un campionato complesso come quello inglese.