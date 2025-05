Manchester United, piace Osimhen: Hojlund come contropartita?

Victor Osimhen continua a essere uno dei nomi caldi del mercato estivo e il Manchester United sembra intenzionato a fare sul serio per il nigeriano. I Red Devils stanno cercando di rifondare il reparto offensivo con due attaccanti di spessore: Matheus Cunha è già stato oggetto di una prima offerta ufficiale da 73 milioni di euro al Wolverhampton, cifra che potrebbe bastare per convincere gli inglesi. Parallelamente, si monitora con grande attenzione la situazione di Osimhen, per cui anche il Napoli chiede una somma simile.

Il Galatasaray è disposto a mettere sul piatto 75 milioni, ma Osimhen preferirebbe la Premier League, dove lo scorso anno sfiorò il trasferimento al Chelsea (che però si fermò a 65 milioni). Ora il Manchester United può tornare alla carica, magari sfruttando anche l’opzione Hojlund: il giovane attaccante danese non ha brillato come ci si attendeva e potrebbe essere inserito come contropartita tecnica, soluzione che intriga il Napoli, che già in passato aveva mostrato interesse per lui ai tempi dell’Atalanta.

L'inserimento della Juventus su Osimhen, primo nome in lista per rinforzare l'attacco dei bianconeri, rende la corsa ancora più serrata, ma tutto lascia pensare che molto dipenderà dalla volontà del giocatore e dalla disponibilità economica dei club coinvolti. A riportarlo è Tuttomercatoweb.