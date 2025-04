Manchester United, problema attaccante: doppia idea, c'è anche Osimhen

Un doppio colpo per rinforzare l'attacco dei Red Devils. Prosegue la caccia all'attaccante da parte del Manchester United dopo la delusione Zirkzee: come riportato da The Athletic sono due i nomi che al momento rientrano nell'investimento da 100 milioni di euro, budget che la società ha riservato proprio per il nuovo centravanti.

La prima opzione rimane Matheus Cunha, al momento il brasiliano ha una clausola intorno ai 70 milioni di euro che potrebbe facilitare qualsiasi tipo di operazione. Arrivato al Wolverhampton dall'Atletico Madrid, nell'attuale Premier League ha messo a segno 13 in 26 gare giocate. Fari puntati anche su Liam Delap, attaccante dell'Ipswich con una clausola da 30 milioni di euro: 12 reti in 30 partite di campionato, l'attaccante inglese (22 anni) potrebbe rappresentare un investimento a lungo termine.

Ma sul taccuino della dirigenza dei Red Devils ci sono tanti nomi, compreso quello di Victor Osimhen, che al momento ha una clausola da 75 milioni di euro, valida solo per l'estero. Il nigeriano però non ha voluto parlare di futuro: "Ci sono sempre voci su di me, ma io vivo il momento".