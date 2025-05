Mercato da almeno 150mln, Tmw: pressing su David e torna un vecchio nome

vedi letture

Antonio Conte ha deciso di restare a Napoli. Decisivo l’incontro di giovedì sera con De Laurentiis, Manna e Chiavelli, che ha prodotto la fumata bianca. Insomma, sta per nascere Il Napoli del futuro, che vuole crescere ancora ed essere sempre più competitivo. Lo scrive il direttore di Tuttomercatoweb ed esperto di mercato, Niccolò Ceccarini che fa un primo punto della situazione: "E con Conte adesso la strada è sicuramente spianata. Un progetto sportivo che potrà contare su un maxi investimento grazie anche alla Champions e ai soldi incassati dalla cessione di Kvara. Almeno 150 milioni di euro.

E il tecnico leccese avrà anche una spinta in più rappresentata dall’entusiasmo della piazza, che ha fortemente voluto che restasse. Il primo segnale forte sul rafforzamento della squadra è arrivato con De Bruyne, che firmerà un biennale da 10 milioni di euro a stagione per 2 anni. Il club azzurro si muove a 360 gradi e sta lavorando anche per Zhegrova del Lille, che già aveva cercato di acquistare nel mercato di gennaio. In attacco vanno avanti anche i contatti per Jonathan David. La punta canadese piace anche alla Juventus ma il Napoli sta aumentando il suo pressing".