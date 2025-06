De Bruyne, indizio di arrivo imminente dal Belgio: ha disdetto presenza a un torneo giovanile

vedi letture

Kevin De Bruyne è pronto a iniziare una nuova avventura in Serie A. Il fuoriclasse belga firmerà un contratto biennale con il Napoli subito dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, che rappresentano l’ultimo passaggio prima dell’ufficialità. Un colpo di assoluto prestigio per il club partenopeo, che si assicura uno dei centrocampisti più talentuosi dell’ultimo decennio.

Intanto, dalla sua terra natale, arriva la conferma che De Bruyne non parteciperà all’edizione 2025 della KDB Cup, il prestigioso torneo internazionale giovanile Under 15 che porta il suo nome. L’evento, organizzato ogni anno a Drongen dal club locale KVE Drongen in collaborazione con il numero 17 del Manchester City, si terrà nel weekend del 31 maggio e 1 giugno 2025, ma per la prima volta dovrà fare a meno della presenza del suo illustre testimonial.

L’assenza è giustificata dagli impegni con la nazionale e pure con le pratiche da sbrigare per il passaggio al Napoli: De Bruyne è atteso a Tubeke tra lunedì e martedì per iniziare il ritiro con il Belgio in vista delle qualificazioni ai Mondiali. I Diavoli Rossi affronteranno Macedonia del Nord e Galles, due sfide cruciali nel cammino verso la prossima Coppa del Mondo. A riportarlo i colleghi belgi di Nieuwsblad.