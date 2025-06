Retroscena Lobotka: nel 2024 fu ad un passo dal Barcellona. Ora c'è la clausola

Un anno fa Antonio Conte blindò sia Frank Anguissa che Stanislav Lobotka, definendoli la coppia di centrocampisti più forti del campionato. Ora, uno Scudetto e un anno dopo, le cose potrebbero essere cambiate. Tentazione Arabia Saudita per il camerunese, clausola da 25 milioni per lo slovacco: entrambi, in caso di offerte, potrebbero andare via.

Per quanto riguarda Lobotka, però, l'addio poteva consumarsi già durante l'anno scorso. Stando a quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nel 2024 l'ex Celta Vigo è stato a un passo dal ritorno in Spagna, con il Barcellona pronto ad accoglierlo. Ora il Barça non c'è più, ma a 25 milioni potrebbe far gol ad altre big.