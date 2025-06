Si cerca un alter ego di Lukaku: non solo David, due idee all'estero e tre in Serie A

Il Napoli è alla ricerca di diversi rinforzi sul mercato. Dopo la conferma di Antonio Conte, è chiaro che ci siano garanzie sul tasso tecnico da aumentare dal punto di vista dell'organico. Anche in attacco. E le idee, oltre a Jonathan David, portano sia in Serie A che all'estero. A scriverlo è La Repubblica:

"Nelle sue idee c’è pure un alter ego di Lukaku, quindi Lucca, Bonny o Kean, se la scelta si limita alla serie A oppure Darwin Nunez del Liverpool. Il sogno è lo svedese Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona. Il biglietto da visita non lascia spazio alle interpretazioni: 54 gol in 52 partite nell’ultima stagione. Piace a mezza Europa. Il Napoli ci proverà ma l’operazione non è facile: sarebbe un colpo di altissimo livello".