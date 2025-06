Da Milano - David o Gyokeres, sarà Conte a scegliere. Mercoledì la firma di Marianucci: i dettagli

Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, parla delle trattative del Napoli sulle colonne de Il Giornale: "Kevin De Bruyne è un nuovo calciatore del Napoli. Contratto biennale da 7 milioni a stagione più bonus con opzione per il terzo anno. Corsa contro il tempo per far effettuare al campione belga le visite mediche già domani a Villa Stuart. Altrimenti le sosterrà dopo gli impegni con la sua nazionale a metà giugno.

E non finisce qui: ora De Laurentiis è in azione per regalare a Conte un grande bomber. Nel mirino Viktor Gyokeres (54 reti in stagione con lo Sporting) e il parametro zero Jonathan David. Sarà Conte a indicare su chi affondare. Mercoledì invece sarà il giorno della firma di Marianucci: contratto quinquennale per il centrale; mentre nelle casse dell'Empoli finiranno 9 milioni più 1 di bonus".