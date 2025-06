Meret, il meritato rinnovo non cambia i piani: il Napoli vuole un altro portiere forte

Era solo una questione di giorni e così è stato. La fumata bianca era stata raggiunta già diverse settimane fa e ieri è arrivato l'annuncio ufficiale: Alex Meret resta al Napoli e rinnova fino al 2027. Non ci sono mai stati dubbi sull’epilogo, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, sottolineando che il Napoli ha sempre voluto proseguire con lui e Meret ha sempre messo al primo posto il rinnovo con gli azzurri anche se l'annuncio è arrivato a tre giorni dalla scadenza del suo ormai vecchio contratto.

Si va avanti insieme, dunque. Una bella storia per il portiere, arrivato nel 2018, all’età di 21 anni, e che a Napoli si è imposto ottenendo traguardi importanti, raggiungendo due storici Scudetti, mettendo anche quest'anno le manone in più occasioni, e s'è meritato un prolungamento con aumento di stipendio. La trattativa è stata lunga, ma il Napoli e Meret partivano da un principio fondamentale: proseguire insieme. Il Napoli però cerca anche un altro portiere: incassati 8mln di euro dal Cagliari per Caprile e terminato il prestito di Scuffet, il club azzurro monitora Milinkovic-Savic (nell'affare Ngonge, ma ora congelato) e Suzuki che però è incedibile per il Parma. Si vedrà, intanto Meret ha rinnovato e non c'erano mai stati dubbi.