Napoli-Beukema, da Bologna: "Ecco l'offerta del Napoli e la reale distanza tra club"

Il Napoli all'assalto del Bologna, forte anche dell'accordo raggiunto con Sam Beukema, individuato come rinforzo in difesa per affrontare al top tutte le competizioni. Ne scrive quest'oggi anche il Corriere del Bologna, raccontando che il Napoli lo vuole fortemente, ha l’accordo con il giocatore e con la sua famiglia ma ballano ancora cinque milioni tra la proposta azzurra (25+5 di bonus) e la richiesta del Bologna che è di 35 milioni con bonus facilmente raggiungibili.

La distanza c'è ed il ds dei partenopei Giovanni Manna sta lavorando per cancellarla per poter arrivare al difensore che Conte ritiene fondamentale, prima che si inserisca la Premier. Più ampia invece la differenza di valutazione tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye: i rossoblù vogliono 45 milioni, il Napoli (che anche in questo caso ha un accordo con il ragazzo) si era fermato a 35: ecco perché nelle ultime ore si sono inseriti il Borussia Dortmund, che lo vuole come erede di Bynoe-Gittens, e il Crystal Palace che ha disponibilità economica dopo le cessioni.