Milinkovic-Savic verso Napoli, Tuttosport: "Il Torino ha già individuato il sostituto"

Porte girevoli in casa Torino. Con la partenza quasi certa di Milinkovic-Savic direzione Napoli, la formazione granata è alla ricerca di un sostituto. Lo scrive quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport, raccontando che il tecnico degli azzurri Antonio Conte vuole un’alternativa di valore in ogni ruolo, compreso quello dell’estremo difensore, e per questo motivo che si pensa al calciatore granata che nell’ultima stagione, e non solo, si è reso protagonista di grandi interventi e chiudendo con la porta inviolata in undici occasioni su 39 partite disputate fra campionato e Coppa Italia.

L’alternativa potrebbe essere in Ligue 1. Secondo il quotidiano sportivo, il club del presidente Urbano Cairo starebbe pensando a Yehvann Diouf retrocesso in Ligue 2 con il Reims ma uno dei pochi giocatori a salvarsi dal tracollo biancorosso anche se ha conquistato l’ultimo atto della Coppa di Francia, poi persa contro il PSG. Nella stagione appena conclusasi, il portiere è stato schierato in 41 occasioni fra regular season, Coppa di Francia e spareggio interdivisionale subendo 58 reti e chiudendo con la porta violata in sette occasioni.