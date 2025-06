Osimhen, solo vacanze e foto sui social: ora è stizzito pure il Galatasaray

Il Napoli attende che entri nel vivo anche il futuro di Victor Osimhen, dopo l’ultima stagione passata in prestito al Galatasaray. Stavolta il club partenopeo lavorerà unicamente ad una cessione definitiva. Per il nigeriano ancora qualche giorno di vacanza, poi da lunedì sarà nuovamente un calciatore del Napoli. Sul giocatore non mancano le squadre interessate. Ma - rifersce il Mattino - anche il Galatasaray ora sembra stizzito, in attesa di una risposta, mentre l’Al-Hilal sperava di poterlo convincere tra una fase e l’altra del Mondiale per Club.

Solo silenzio, però, al momento, parlando unicamente con le foto sui social. Probabilmente attende anche nuove offerte, che cambierebbero la scena, l’accelerata comunque può arrivare da un momento all’altro. Del giocatore ha parlato quest'oggi anche La Repubblica, raccontando che le lettere ufficiali di convocazione stanno per partire e ce n’è una già pronta pure per nigeriano che è 'spalle al muro'. Senza novità dovrà quindi presentarsi al raduno del 15 luglio al centro sportivo di Castel Volturno, se nel frattempo non sarà stata trovata finalmente una soluzione alla sua cessione di cui ormai si discute da tempo.