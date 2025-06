Colpaccio Anguissa, vicina la permanenza: contratto più lungo e ricco, cifre e dettagli

vedi letture

Sembrava destinato altrove ed invece Frank Zambo Anguissa ed il Napoli possono seriamente proseguire insieme. Il centrocampista può dare ancora tanto al progetto di Antonio Conte, come nell’ultimo anno trionfale, e potrebbe seriamente restare in maglia azzurra. Le offerte non mancano, dall’Arabia Saudita, ma pure la Turchia dove l’hanno cercato (sia Fenerbahce che Besiktas) ma il Napoli s’è mosso in contropiede ed è pronto a spingerarsi avanti per il suo contratto.

Secondo Il Mattino, il club partenopeo può andare oltre l’opzione presente nel contratto. Un anno o due ancora dopo il 2027 con sostanzioso aumento dell’ingaggio: dai 2,5mln di euro attuali a oltre 3mln di euro con i bonus da considerare. Un modo per tenerlo al centro del progetto e, se i contatti non erano stati positivi durante la stagione, il finale e lo Scudetto potrebbero aver cambiato tutto. Anguissa rappresenterebbe nelle rotazioni un'arma importante per poter avere anche duttilità con le varie interpretazioni del ruolo dopo che proprio con Conte ha trovato un ulteriore miglioramento anche negli inserimenti ed in zona gol.