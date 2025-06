Ufficiale Sgarbi torna al Napoli, il saluto della Juve Stabia: “Gli auguriamo le migliori fortune"

Lorenzo Sgarbi torna al Napoli per fine prestito, dopo la deludente doppia esperienza in B con Bari e Juve Stabia. Proprio il club stabiese ha informato della fine della permanenza in gialloblù del suo ormai ex. Questa la nota del club campano:

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica la conclusione del prestito dell’attaccante Lorenzo Sgarbi, classe 2001, che farà rientro alla S.S.C. Napoli dal 30 giugno.

Arrivato nel mercato invernale, nel campionato di Serie BKT 2024/25, Lorenzo ha collezionato 8 presenze, per un totale di 230’ disputati. Ha inoltre preso parte a 3 gare dei Play Off (76’ complessivi).

La società gialloblù ringrazia Lorenzo per l’impegno e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante la stagione, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera professionale".