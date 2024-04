Milan, Pioli: "Ciclo finito? Io qui sto bene. Inzaghi un anno fa sembrava da buttare via..."

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby contro l’Inter perso per 1-2

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il derby contro l’Inter perso per 1-2.

Questa sera si è sentito di dire qualcosa alla squadra?

"Son passato negli spogliatoi a provare a tirare su il morale. Sconfitta pesante, per tutto quello che c'è dentro ad essa. Ho provato a rinfrancare i miei giocatori, perché dobbiamo finire bene il campionato e abbiamo una partita importante sabato. Purtroppo neanche questa volta siamo riusciti a pareggiare il derby".

Deluso dall'attacco?

"Deluso dal punto di vista tattico no, volevamo togliere la parità numerica e non essere troppo alto trovando poi spazio nelle ripartenze. L'Inter nel primo tempo ci ha fatto male col calcio d'angolo e nelle ripartenze. Volevamo difendere più bassi per non concedere quello che è successo nel secondo tempo con il secondo gol subito. Ci ha complicato la vita, ma la squadra ha lottato e non ha avuto fortuna negli episodi per trovare il pareggio".

Come va analizzata la stagione?

"L'Inter ha perso una partita sola, quasi per sbaglio. Sono 3/4 anni che ha la rosa più forte del campionato. Noi siamo mancati nel mese in cui abbiamo fatto 2 sconfitte e 2 pareggi e nella continuità, ma se la differenza è questa vuol dire che loro sono più forti di tutti e che noi dobbiamo fare meglio".

Cosa è mancato nella settimana decisiva?

"Inizio molto buono, dopo 8 giornate eravamo primi. Poi abbiamo avuto un momento difficile e venivamo da 7 vittorie. Con la Roma non abbiamo fatto le partite che speravamo. Ci siamo bloccati e non abbiamo raggiunto un obiettivo in cui credevamo. Non posso rimproverare nulla ai giocatori stasera, negli episodi la palla poteva arrivare prima ed è stato tra i derby più equilibrati degli ultimi".

Ciclo finito?

"Non lo so. Inzaghi 12 mesi fa sembrava da buttare via, poi ha fatto quello che ha fatto. Io qui sto bene, dovremo finire il campionato bene e parlarne a bocce ferme".