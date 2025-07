Milinkovic-Savic al Napoli, ci siamo! Da Torino: "E Ngonge va da Baroni"

"Il club granata prende Cyril Ngonge, probabilmente con la solita formula del prestito con diritto di riscatto (o giù di lì), cede Milinkovic al Napoli a titolo definitivo e lo sostituisce con Franco Israel, in arrivo dalle retrovie dello Sporting Lisbona". Lo scrive Repubblica oggi in edicola. Da Torino, dunque, danno per fatta, o quasi, la doppia operazione che vede coinvolte le sue società. "Così Urbano Cairo, ineffabile anche stavolta, incassa una ventina di milioni (che si aggiungono ai venticinque mal contati riscossi per capitan Ricci) e ne spende quattro per il portiere, la metà dei quali confluiscono nelle casse della Juve in virtù dell’accordo concluso un paio di anni fa dai bianconeri con il club portoghese".

Milinkovic-Savic era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piace al Napoli e piace a Conte, trattativa viva, concreta. Il portiere serbo ha una clausola da 19 milioni ma il Napoli non vuole coprirla. Al Torino piace molto Ngonge. Se ne potrà parlare. Affare nel caso da poter chiudere con o senza la contropartita tecnica dell'attaccante ex Verona allenato proprio all'Hellas da Baroni. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci pensa come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League.