Ultim'ora Milinković-Savić, non c'è solo il Napoli: in serata contatti con il Leeds

vedi letture

Il Napoli sta definendo il terzo e quarto acquisto dell'estate, ovvero Noa Lang e Sam Beukema, ma presto proverà ad accelerare per le altre piste aperte per sbloccare ulteriori arrivi da consegnare a Conte nella prima parte della preparazione estiva. Tra queste trattative, oltre a Dan Ndoye e Juanlu Sanchez di cui vi abbiamo parlato nelle ultime ore, c'è anche quella per il portiere perché Conte vuole competitività anche tra i pali.

Il nome è sempre quello di Vanja Milinković-Savić, classe '97 del Torino. Secondo quanto riferisce però Sky, sul portiere c'è anche l'interessamento del Leeds che in queste ore ha avuto contatti con il Torino. Il club inglese ha chiesto informazioni: il Napoli è da tempo sul giocatore, al momento resta vigile, ma ad oggi non ha ancora affondato, frenato probabilmente dalla richiesta della clausola rescissoria intorno ai 19mln di euro.

