Ultim'ora Musah-Napoli non è sfumata, Romano: "Distanza ridotta col Milan, le cifre..."

La trattativa tra il Napoli e il Milan per Yunus Musah non è sfumata. C'è stata una frenata da parte degli azzurri negli scorsi giorni, ma i contatti non sono stati affatto chiusi: sono anzi previsti nuovi colloqui nella giornata di lunedì per provare a chiudere la minima distanza che c'è tra domanda ed offerta. A questo proposito, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto riferisce le ultime tramite il canale YouTube di Fabrizio Romano:

"Tema Yunus Musah, Napoli e Milan torneranno a parlare ad inizio settimana. È previsto un contatto importante tra i due club per capire se si può arrivare alle firme di quest’operazione, che nel corso degli ultimi giorni era stata impostata sui 25-26 milioni di euro bonus compresi. Poi ci sono state delle valutazioni da parte del Napoli sui costi dell’operazione, la distanza tra i due club è molto ridotta. Stiamo parlando di sistemare quei 3-4 milioni di bonus che ballano tra domanda e offerta. Nella giornata di lunedì si capirà se i due club riusciranno ad arrivare a una quadra totale. C’è la buona volontà di chiudere l’operazione, ma è giusto dire che il divario riguarda appunto i bonus di questa trattativa: il Milan vuole arrivare a 25-26 con i bonus, il Napoli a un po’ meno”.