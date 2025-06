Retroscena Frattesi: era il primo obiettivo dopo De Bruyne, ma con Chivu è cambiato tutto

Niccolò Ceccarini, direttore di Tuttomercatoweb.com, racconta un retroscena di mercato legato al Napoli nel suo editoriale per il portale: "Il Napoli non si ferma un attimo. Dopo aver concluso l’operazione De Bruyne, il club azzurro sta lavorando forte per consegnare ad Antonio Conte una squadra in grado di essere competitiva su tutti i fronti. L’idea è quella di arricchire ancora il reparto con un altro giocatore che sappia dare qualità.

Il primo obiettivo sarebbe stato Frattesi ma l’operazione non è mai stata semplice anche in virtù di una richiesta decisamente alta intorno ai 45 milioni di euro. In più con l’arrivo di Chivu per lui ci sarà molto più spazio rispetto al passato e questo ha contribuito a frenare il tentativo.

Il Napoli si è così tuffato forte su Musah, un affare da 25 milioni di euro compresi bonus. Dopo l’offerta ora gli azzurri aspettano la risposta del Milan. Con lui si completerà in maniera definitiva il reparto. Resta solo da capire quale sarà il futuro di Anguissa".