Da Torino - Questione di feeling: Baroni 'rivuole' Ngonge, contatti avviati col Napoli

Cyril Ngonge è uno degli azzurri con più richieste sul mercato estivo. L'esterno ex Verona, nonostante le poche presente maturate nell'ultima stagione, ha comunque tanti estimatori che ritengono possa esprimere tutto il suo talento giocando con continuità. Tra i club interessati, come scrive l'edizione odierna di Tuttosport, c'è il Torino di Marco Baroni.

"L’interesse dei granata, infatti, è cresciuto ulteriormente dopo l’avvento in panchina di Baroni, che a Verona aveva lanciato e valorizzato l’esterno offensivo negli ultimi mesi del 2023. Un feeling speciale che può giocare un ruolo determinante nella trattativa, un po’ come per Noslin. Già avviati i primi dialoghi col Napoli".