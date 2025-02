Napoli-Comuzzo, Moretto scettico: “Commisso non vuole venderlo, anche con un rilancio alzerà a 42mln"

vedi letture

Non si sblocca la trattativa tra Napoli e Fiorentina per il trasferimento a titolo definitivo di Pietro Comuzzo. A riferire le ultime sull'operazione è il giornalista di Relevo Matteo Moretto.

L'esperto di mercato scrive su X: "Fino ad ora la Fiorentina ha respinto tutte le offerte del Napoli per Pietro Comuzzo. Rocco Commisso è determinato nel trattenere il ragazzo, 35 milioni di euro non bastano. Allora il Napoli si è spinto a 35 ma Commisso ne chiede 40 e a 40 il Napoli che io sappia non ci arriva. La mia sensazione è che se il Napoli arriva a 38 la Fiorentina ne chiede 42… non so se mi spiego. Le possibilità che si faccia ad oggi sono veramente basse".

Fino ad ora la Fiorentina ha respinto tutte le offerte del Napoli per Pietro Comuzzo.



Rocco Commisso è determinato nel trattenere il ragazzo, 35 milioni di euro non bastano. — Matteo Moretto (@MatteMoretto) February 2, 2025