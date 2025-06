Napoli-Lookman, Alvino: "Piace a De Laurentiis e non solo, ma c'è una novità"

vedi letture

"Lookman è un giocatore che piace moltissimo a De Laurentiis e non solo a lui". A dirlo in diretta a Kiss Kiss Napoli è il giornalista Carlo Alvino che però aggiunge un dettaglio riguarda la trattativa da intavolare con il club bergamasco: "C'è però una novità che rallenta l'operazione. Lookman aveva deciso di andare via da Bergamo perché il feeling con Gasperini si era interrotto.

Purtroppo per il Napoli e per fortuna dell'Atalanta, però, Gasperini lascia il club nerazzurro per andare alla Roma. Questo cambio in panchina ha rallentato l'operazione. L'Atalanta ora vuole conoscere i desideri del nuovo allenatore su Lookman", le sue parole. Lookman la scorsa estate poteva andare al Psg che poi a gennaio ha puntato su Kvaratskhelia. Il Napoli sulle corsie laterali punta anche Ndoye del Bologna che è uno dei principali obiettivi.