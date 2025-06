"Investirò 300mln!", ADL ha incluso anche i soldi delle cessioni: tutti i nomi in uscita

vedi letture

Aurelio De Laurentiis dice che investirà altri 300 milioni di euro per cartellini e stipendi in vista della prossima stagione. E, stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, questa cifra è comprensiva anche dei soldi che arriveranno dalle cessioni. Dai 70 milioni già incassati per Khvicha Kvaratskhelia ai 75 che arriveranno per Victor Osimhen.

Ma non è finita qui. In uscita ci sono anche Frank Anguissa, per il quale si potrebbero incassare altri 25 milioni di euro. E poi ancora Lindstrom, Ngonge, Natan che verrà riscattato, Cajuste, Ngonge ed il Cholito Simeone: tutti nomi che dovrebbero salutare a titolo definitivo e portare in cassa altri soldi per questo mercato estivo.