Ultim'ora Napoli-Lucca, accordo in via di definizione: le cifre del prestito con obbligo

vedi letture

Lorenzo Lucca è ad un passo dal diventare un nuovo attaccante del Napoli. Dopo l’incontro di ieri tra le parti, è stato raggiunto un principio di accordo che potrebbe portare presto alla definizione ufficiale dell’operazione. L’affare si concretizzerà con un prestito oneroso da 9 milioni di euro, accompagnato da un obbligo di riscatto fissato a 25 milioni, per un totale complessivo di 34 milioni. Una cifra superiore rispetto a quella inizialmente ipotizzata, ma che riflette la strategia del Napoli di dilazionare l’investimento. Lucca firmerà un contratto con uno stipendio da circa 2 milioni di euro più bonus, e sarà il vice Lukaku nella rosa azzurra.

Il centravanti, classe 2000, era finito nel mirino di club come Roma, Milan e Atalanta, ma alla fine è stato Antonio Conte a spingere più di tutti per averlo. Il tecnico salentino lo aveva elogiato pubblicamente dopo una sfida con l’Udinese, evidenziando la sua capacità di vincere duelli fisici e tenere impegnate le difese avversarie. “È difficile giocargli contro”, aveva dichiarato Conte, sottolineando quanto il suo gioco si sposi con l’idea tattica che ha in mente per il Napoli. Con l’arrivo di Lucca, verrà probabilmente abbandonata quindi la pista Darwin Nunez. A riferirlo è Tuttomercatoweb.