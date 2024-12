Napoli su Bijol e l'Udinese apre all'addio: "A gennaio non escludiamo nulla"

Jaka Bijol, difensore centrale sloveno dell'Udinese, piace al Napoli e il suo club non lo blinda, anzi lascia aperta una porticina relativa al suo possibile addio. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, il dt dell'Udinese Gianluca Nani ha rilasciato alcune dichiarazioni sul tema mercato: "Non vogliamo vedere i nostri giocatori migliori a gennaio, ma non posso escludere nulla. Se dovesse verificarsi una cosa del genere, dovremo sostituirlo in maniera adeguata ed eventualmente ci penseremo per giugno".