Napoli su Italiano, ma ora lo vuole il Bologna: è il favorito per il dopo-Motta

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo l'annuncio dell'addio, a Bologna si è aperto il toto-successore: chi prenderà il posto di Thiago Motta? Secondo Sky Sport, in pole position c'è Vincenzo Italiano, che di esperienza europea ne ha fatta con la Fiorentina e per questo è considerato il principale candidato per la stagione del ritorno in Champions League.

Altri nomi - si legge sul sito dell'esperto di mercato dell'emittente satellitare Gianluca Di Marzio - sono quelli di Raffaele Palladino, per il quale invece c'è l'incognita dell'inesperienza in campo internazionale, di Maurizio Sarri e dell'attuale commissario tecnico del Belgio Domenico Tedesco.