Napoli su Kiwior, ma ora aumenta la concorrenza: anche Giuntoli sul centrale dell'Arsenal

Sicuramente in casa Juventus arriveranno due difensori, entrambi con la formula del prestito perché al momento non sono previsti investimenti. Una strada che presenta diversi ostacoli ma la società bianconera è già al lavoro per cercare le soluzioni giuste per concludere al meglio la stagione. È chiaro che l’obiettivo sarebbe quello di prendere un centrale di impostazione ed un esterno ma fare questa doppia operazione non è affatto facile. La ricerca almeno per sostituire Bremer è partita da tempo.

La lista è ampia anche se la formula restringe inevitabilmente i margini di manovra. Nella lista degli osservati l’ultima idea porta a Lindelof del Manchester United, che ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2025. In Premier League ha collezionato appena 4 presenze e quindi potrebbe anche partire. Molto dipenderà da Amorim, che è appena arrivato sulla panchina dei Red Devils e vorrà fare le sue valutazioni sulla rosa. Oltre allo svedese c’è sempre da considerare anche l’ex rossoblù Dragusin, che poco meno di un anno fa è stato acquistato dal Tottenham per 28 milioni di euro. A oggi non c’è però stata nessuna apertura per una cessione a gennaio. Sicuramente più abbordabile potrebbe essere Kiwior, che piace tanto anche al Napoli. Non sta trovando grande spazio e per questo l’Arsenal sta riflettendo sul suo futuro. A riportarlo è TMW.