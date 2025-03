Napoli su Lucca, l'ex pres. svela: "ADL fu il primo a chiamarmi e ad informarsi"

Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato un’intervista a 'Radio Goal', in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Lucca è pronto per fare il salto di qualità, se Spalletti l’ha convocato è perchè cresciuto molto. Ha fisicità, ma è anche elastico come fosse uno da 180 cm e non come uno di 2 metri. Non è ingombrante, è agile, va in progressione. Tra l’altro De Laurentiis fu il primo a chiamarmi e si informò su di lui quando Lucca era da noi al Pisa”.

