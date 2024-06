Napoli su Smith Rowe? Concorrenza dall'Inghilterra: per il Fulham acquistarlo è una priorità

Prodotto dell'Arsenal, numero 10, su Emile Smith Rowe le aspettative a inizio carriera erano belle alte.

Prodotto dell'Arsenal, numero 10, su Emile Smith Rowe le aspettative a inizio carriera erano belle alte. Tuttavia ai Gunners, dopo un avvio molto convincente, nell'ultima stagione ha trovato davvero poco spazio e in estate potrebbe lasciare il Nord di Londra. In Italia il suo nome è stato accostato al Napoli, in una eventuale operazione che potrebbe coinvolgere anche Victor Osimhen, ma non ci sono solo gli azzurri sulle sue tracce.

Stando a quanto riferito dal Times, il Fulham l'ha inserito in cima alla sua wishlist. Marco Silva è alla ricerca di rinforzi importanti per l'attacco e ha indicato il nome del trequartista classe 2000, legato all'Arsenal da un contratto fino a giugno 2026. Il suo valore di mercato, secondo Transfermakt, si attesta sui 22 milioni di euro. Per i Cottagers è una priorità e potrebbero arrivare a spendere tale cifra.