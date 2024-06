Cds - Nome nuovo dall'Arsenal: tentativo per il talento Smith Rowe (nell'affare Osimhen?)

L'affare potrebbe anche intrecciarsi con la situazione Osimhen. L'Arsenal infatti potrebbe muoversi per il nigeriano

C'è un nome nuovo a centrocampo, dalla Premier, precisamente dall’Arsenal: secondo il Corriere dello Sport nel mirino del Napoli c'è anche Emile Smith Rowe, 23 anni, una stagione tormentata per qualche problema fisico ma talento da trequartista che induce alla valutazione considerando che il Napoli dovrà muoversi anche per quel reparto.

L'affare potrebbe anche intrecciarsi con la situazione Osimhen. L'Arsenal infatti potrebbe muoversi per il nigeriano: riflessioni che quindi si aggiungono a quelle del Psg e di altri club ancora sottomarini (non del Chelsea, almeno in questa fase). Osimhen piace sempre anche agli arabi dell’Al-Hilal, ma è la Premier il suo primo obiettivo.