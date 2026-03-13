Napoli su Zeballos, KK: trattativa avanzata col Boca! Fumata bianca lunedì?

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Il Napoli guarda ancora al mercato sudamericano per rinforzare l’attacco e nelle ultime ore prende quota il nome di Exequiel Zeballos, talento classe 2002 del Boca Juniors. A rivelare i dettagli è stato Valter De Maggio nel corso della trasmissione Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli, parlando di una trattativa già in fase avanzata.

Il Napoli si è mosso con anticipo

Secondo quanto riferito, il club azzurro si sarebbe mosso con largo anticipo sulla concorrenza. “Il Napoli ha avuto un tempismo straordinario su Zeballos”, è stato spiegato in radio, sottolineando come la dirigenza stia provando a chiudere l’operazione nel giro di pochi giorni. In Argentina sarebbe già presente un intermediario napoletano, incaricato di trattare direttamente con il Boca Juniors per definire gli ultimi dettagli dell’accordo.

Fumata bianca in pochi giorni?

Il contratto dell’esterno offensivo scade nel dicembre 2026, ma il Napoli avrebbe già preparato una proposta concreta per anticipare altri club europei interessati al giocatore. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue costantemente gli sviluppi e mantiene i contatti con chi sta lavorando sul posto. L’obiettivo è arrivare alla fumata bianca entro pochi giorni.