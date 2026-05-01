Samuele Inacio Pià nel mirino del Barcelona: lo scenario di mercato

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Il gioiello classe 2006 esplode in Germania e attira le big europee. Il Dortmund prova a blindarlo, ma il futuro resta incerto

Proprio mentre il Borussia Dortmund progettava di trattenere il suo giovane talento, la situazione si è complicata. Samuele Inacio, seconda punta di origini italiane (figlio di Inacio Pià molto caro al Napoli), ha conquistato l’attenzione internazionale dopo uno straordinario esordio da titolare in giallonero a soli 18 anni. Secondo fonti spagnole, il Barcellona avrebbe già mosso i primi passi concreti, forte di un via libera tecnico che potrebbe favorire un rapido trasferimento in Catalogna.

Inacio numeri e crescita: 10 gol stagionali accendono il mercato europeo

I numeri della stagione confermano il valore del giovane attaccante: 10 gol e 2 assist lo rendono uno dei profili più interessanti del panorama europeo. Figlio dell’ex calciatore Piá, con esperienze in Serie A tra Napoli e Atalanta, Inacio sta seguendo una traiettoria promettente. Per contrastare l’interesse crescente di Barcellona e PSG, il Dortmund ha presentato un’offerta di rinnovo importante, con un aumento salariale significativo e la prospettiva di un ruolo stabile in prima squadra.

Futuro Inacio: rinnovo o trasferimento? Le strategie di Barcellona e Dortmund

Nonostante un contratto valido fino al 2027, il futuro di Inacio resta incerto e sarà deciso nei prossimi mesi estivi. Il Barcellona starebbe valutando due opzioni: tentare un acquisto a breve termine con un investimento contenuto oppure attendere la scadenza contrattuale per assicurarselo a parametro zero. Sullo sfondo pesano anche le condizioni economiche del club catalano, mentre per il giovane talento si profila un momento chiave della carriera, già a soli 18 anni.