Clamoroso Mazzarri, è in Grecia ma è saltato l'accordo con l'Iraklis: i retroscena

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L'allenatore — che nel nostro campionato ha guidato, tra le altre, Napoli, Inter, Torino e Cagliari — avrebbe posto condizioni ritenute non accettabili

Nelle ultime ore è tramontata l'ipotesi che voleva Walter Mazzarri sulla panchina dell'Iraklis Salonicco, club greco reduce da nove anni di purgatorio nelle serie inferiori e appena rientrato nella massima divisione ellenica. L'accordo sembrava ormai in dirittura d'arrivo: il tecnico toscano di 64 anni aveva raggiunto la Grecia per incontrare la dirigenza, con un sopralluogo alle strutture del club già pianificato per sciogliere gli ultimi nodi e formalizzare un contratto annuale con opzione per una seconda stagione.

Mazzarri-Iraklis, i motivi alla base del dietrofront

Il primo faccia a faccia con il presidente era andato bene, ma qualcosa si è inceppato sul più bello. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la trattativa è naufragata sulle garanzie richieste da Mazzarri in sede di mercato. L'allenatore — che nel nostro campionato ha guidato, tra le altre, Napoli, Inter, Torino e Cagliari — avrebbe posto condizioni ritenute non accettabili dai vertici societari riguardo al rafforzamento della rosa, e l'intesa non è stata trovata. Sarebbe stata per Mazzarri la seconda avventura all'estero, dopo quella sulla panchina del Watford nel 2016/17, quando riuscì a centrare la salvezza in Premier League con ampio margine di anticipo.