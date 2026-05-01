Lukaku-Milan, Tuttosport: perfetto per Allegri, ma quelle frizioni con Ibrahimovic...

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Il belga divide la piazza, ma offre caratteristiche ideali per il gioco dell’allenatore: conosce bene la Serie A e si adatterebbe sia al 3-5-2 che al 4-3-3.

Il nome di Romelu Lukaku riemerge con forza nelle strategie offensive del Milan. Come riportato da Tuttosport, durante il recente vertice con Massimiliano Allegri il club rossonero ha fatto il punto sull’attacco, valutando diversi profili tra cui Sorloth, Ramos, Jackson, Lewandowski e Vlahovic. Tra questi, però, è tornata d’attualità anche la pista che porta all’attaccante del Napoli.

Perfetto per Allegri, ma per Ibrahimovic?

Il belga divide la piazza, ma offre caratteristiche ideali per il gioco dell’allenatore: conosce bene la Serie A e si adatterebbe sia al 3-5-2 che al 4-3-3. “Un profilo con caratteristiche precise per il sistema di Allegri”, sottolinea il quotidiano. Dal canto suo, Lukaku non chiuderebbe a un ritorno a Milano, città dove ha già vissuto e investito. Restano però da superare alcune frizioni del passato, in particolare il rapporto incrinato con l’ambiente interista e il confronto con Ibrahimovic, oggi figura chiave nel Milan.