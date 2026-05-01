Il Napoli e la rivoluzione in attacco: Lukaku saluta, tornano due jolly da valutare

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La separazione con Romelu Lukaku è ormai cosa fatta. Il Napoli si prepara a ricostruire il reparto offensivo, con diversi interrogativi aperti.

Romelu Lukaku lascerà il Napoli al termine della stagione. Il rapporto tra il centravanti belga e il club partenopeo si è deteriorato fino al punto di non ritorno, con una rottura che rende la separazione inevitabile. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, l'addio di Lukaku chiude un capitolo che non ha soddisfatto pienamente le aspettative di nessuna delle parti coinvolte, aprendo al contempo un cantiere importante in casa azzurra: quello della ricostruzione del reparto offensivo.

Noa Lang e Lorenzo Lucca al Napoli: rientro dai prestiti, ma il loro futuro in azzurro è ancora incerto

Con l'uscita di Lukaku, il Napoli ritroverà in rosa Noa Lang e Lorenzo Lucca, entrambi di rientro dai rispettivi prestiti. Ma la loro permanenza in prima squadra è tutt'altro che garantita. Come sottolinea il Corriere del Mezzogiorno, la dirigenza dovrà valutare attentamente se integrarli stabilmente nel progetto tecnico o se invece considerarli come pedine da reinserire nel mercato. Si tratta di profili di qualità, ma le esigenze tattiche di Antonio Conte e le opportunità che si apriranno in estate potrebbero ridisegnare gli scenari in modo significativo.

Napoli attacco calciomercato estate 2026: Lang in ballottaggio con Alisson Santos, serve un centravanti

Sul fronte delle fasce, Noa Lang si giocherà le proprie chance in diretta concorrenza con Alisson Santos, il cui riscatto dallo Sporting è ormai definito. L'olandese può offrire qualità e imprevedibilità, ma non è escluso che valuti una nuova esperienza altrove qualora gli spazi dovessero rivelarsi limitati. Il nodo più urgente, però, resta quello del centravanti: senza Lukaku, il Napoli dovrà individuare un nuovo terminale offensivo capace di garantire continuità realizzativa.