Natan vorrebbe giocare di più, ma mancano offerte: non si esclude la permanenza

Il difensore brasiliano del Napoli è stato utilizzato pochino nella sua prima stagione napoletana, anche se è stato preso per fare il titolare.

Natan vorrebbe giocare di più. Il difensore brasiliano del Napoli è stato utilizzato pochino nella sua prima stagione napoletana, anche se è stato preso per fare il titolare. Probabilmente anche una questione di ambientamento in un ingranaggio che con Spalletti funzionava alla perfezione, ma con Rudi Garcia, Mazzarri e Calzona ha avuto decisamente qualche battuta a vuoto. Natan è stato titolare in Champions League, giocando cinque partite da novanta minuti, più un'apparizione molto fugace con il Braga, entrando nel recupero. Zero minuti invece contro il Barcellona, nella doppia sfida che è costata l'eliminazione al club azzurro.

Per ora però non ci sono offerte. L'intenzione di Natan non è quella di tornare in Brasile, secondo quanto raccolto da TMW. Vedrebbe di buon occhio anche un trasferimento in prestito per trovare una continuità di rendimento, soprattutto qualora dovesse arrivare anche Mario Hermoso, svincolato dopo l'anno all'Atletico Madrid. Per lui le possibilità si assottiglierebbero, anche se c'è sempre la possibile cessione di Leo Ostigard sullo sfondo. Quindi non è escluso che venga trattenuto da Conte dopo il ritiro dove ha fatto discretamente.