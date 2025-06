Ndoye-Beukema, Napoli in pressing! Rai: ecco i problemi per le due operazioni

Ciro Venerato, esperto di mercato, ha parlato al Tg Sport della Rai dell'interesse del Napoli per Dan Ndoye e Sam Beukema: "Il Napoli pressa il Bologna per Beukema e Ndoye. Sull'esterno è questione di prezzo ma i felsinei non hanno alzato il muro. Più complessa la strada che porta al difensore centrale. Non è solo questione di prezzo, ma comunque superiore alla valutazione fatta dal Napoli 20 più bonus) c'è anche altro.

Gli emiliani, infatti, temono di perdere Lucumi visto che ha una clausola rescissoria e può decidere il suo destino ( lo pressa soprattutto la Roma). Fenucci e Sartori hanno offerto a Lucumi un ingaggio più alto prolungando il suo contatto purché elimini la clausola. In attesa di decisioni il Bologna non può permettersi di perdere anche Beukema. Alternative: per Scalvini il Napoli ritiene troppi i 50 chiesti dall'Atalanta, mentre il l Chelsea valuta 45 milioni Chalobah".