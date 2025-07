Ndoye si allontana? Lookman torna una pista possibile, il Napoli ci pensa

Viste le difficoltà per Dan Ndoye del Bologna, torna d'attualità il nome di Ademola Lookman, 27 anni, attaccante esterno dell'Atalanta che sarebbe perfetto partner di Lukaku. Ne scrive questa mattina Repubblica ma anche il portale Sportmediaset: "Tra le opzioni spunta anche il nome di Ademola Lookman, che potrebbe lasciare l'Atalanta. Da non sottovalutare l'opzione che porta a Federico Chiesa, che resta sullo sfondo. Attenzione anche al nome di Fabio Miretti, reduce dal prestito al Genoa ed entrato nel taccuino degli azzurri per il centrocampo".

Il nigeriano, sempre in doppia cifra nelle sue tre stagioni a Bergamo, è un esterno, ma per caratteristiche, immaginandolo altrove, lontano da Bergamo, sarebbe perfetto come seconda punta libera di muoversi dalla trequarti in poi e non ai lati del campo con compiti difensivi. Le incognite, ovviamente, sono tante: economiche, perché costa tanto, ma anche di strategia, anche perché ad oggi, seguendo le mosse del ds Manna, il Napoli cerca un esterno puro (Ndoye oltre a Lang) e una prima punta (Nunez o Lucca). Lookman è un ibrido ma, per qualità, sarebbe il colpo perfetto. Metterebbe d'accordo tutti, Conte compreso. Andrebbe inserito tatticamente, dolci problemi che ogni allenatore vorrebbe avere. Ci sarebbe anche l'incognita della Coppa d'Africa. Insomma, tanti dubbi, una certezza: valore assoluto garantito.