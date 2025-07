Ndoye si complica, Schira: "Il Bologna chiede tanto perché il 15% va al Basilea"

Nicolò Schira, giornalista esperto di mercato, parla del futuro delle ali del Napoli. Dopo Lang si cerca un altro esterno: "Per Ndoye al Napoli si dedice la prossima settimana. 30 milioni più Zanoli, due giorni fa 35 cash senza Zanoli, altro no del Bologna che vuole 45-50 milioni. Una richiesta per qualcuno esosa perché il Bologna deve il 15% al Basilea. Quindi se il Bologna vende Ndoye a 45, ne vanno circa 7 al Basilea e quindi l'incasso sarebbe di circa 37. E' chiaro che la partita si sta un po' complicando".

Ndoye, anni 24, è cresciuto molto in questa stagione. Ha segnato 9 gol, di cui 8 in campionato, più quello decisivo in finale di Coppa Italia contro il Milan. Al Napoli piaceva già da gennaio. Conte apprezza le sue doti atletiche e tecniche. Ndoye è un esterno completo che fa tutta la fascia ed è molto utile anche in fase difensiva. Può giocare sia a destra che a sinistra. Ha resistenza, fisicità, velocità. Ha segnato anche al Napoli di tacco al Dall'Ara. Era andato in gol anche lo scorso anno al Maradona. Ore calde per il suo arrivo ma a quanto pare è ancora troppa la distanza tra le parti e bisognerà continuare a trattare.