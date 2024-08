Neres al Napoli? Il tecnico del Benfica non smentisce: "Non posso entrare nei dettagli"

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match, al tecnico delle Aquile Roger Schmidt è stato chiesto della possibile partenza di David Neres.

Domani il Benfica farà il suo esordio in campionato contro il Fameliçao. Nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match, al tecnico delle Aquile Roger Schmidt è stato chiesto della possibile partenza di David Neres in questa sessione di mercato.

L’allenatore tedesco non ha smentito, anzi ha quasi confermato: "In questo momento Neres continua a essere un giocatore del Benfica. È vero che il mercato resta aperto e dobbiamo affrontare queste situazioni. Ci sono diversi club interessati, i procuratori e a volte succedono cose. Non possiamo concentrarci solo su quello. Dobbiamo avere una squadra concentrata per vincere i titoli. Abbiamo una buona squadra, una rosa equilibrata, ma dobbiamo accettare che il mercato esiste. Sono tranquillo, il mio focus è sulla partita di domani. È vero che potrebbero esserci ancora altre uscite. Le cose non sono sempre nelle mie mani. Sono gestite da più persone".

La stampa italiana riporta l’accordo tra il brasiliano e il Napoli. "Riguardo alla trattativa non posso entrare nei dettagli. Non so se le parti abbiano già trovato un accordo e non posso anticipare la formazione di domani. Ma quando si analizza il nostro pre-campionato si vede che i titolari scelti sono sempre stati buoni".