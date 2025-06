Ngonge, il Torino prova a riconsegnarlo a Baroni: la prima formula proposta al Napoli

vedi letture

Il Torino ha messo gli occhi su Cyril Ngonge. Per il belga è aperto da tempo un dialogo col Napoli e di mezzo c’è il passaggio di Milinkovic Savic in azzurro per una cifra intorno ai 20 milioni. Ne parla quest'oggi il quotidiano torinese Tuttosport, raccontando della possibilità di trasferimento in granata dell’esterno offensivo del Napoli a Torino dove ritroverebbe Baroni che ha avuto a Verona.

Secondo il quotidiano, il Torino ad oggi punta ad un prestito con diritto di riscatto, puntando sul fatto che con Conte ha avuto a disposizione pochissimo spazio: ap-pena 200 minuti nell’ultimo campionato. In giornata, però, il Corriere dello Sport ha fatto sapere che Milinkovic-Savic non è l'unico portiere seguito dal Napoli e l'operazione non è vicina alla definizione.