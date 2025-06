Ngonge in uscita: non c'è solo il Torino, spuntano altri due club di Serie A

vedi letture

Non solo trattativa in entrata da sbloccare. Per il ds Giovanni Manna si preannuncia un grande lavoro in vista del ritiro di Dimaro per assicurare a Conte da un lato gran parte dei rinforzi estivi, in modo da poterci lavorare anche tatticamente, ma dall'altro anche le cessioni per monetizzare, creare un ulteriore tesoretto ed evitare un ritiro con troppi giocatori che non rientrano più nei piani. Ma non sarà facile fare tutto in tempi stretti e le strategie dei vari club italiani che attendono per strappare la formula migliore o la valutazione più bassa.

Sul fronte cessioni, non solo Rafa Marin che a stretto giro farà le visite col Villarreal dopo l'addio sfumato a gennaio o Giovanni Simeone, al centro dell'interesse di due società di Serie A. Si registrano interessamenti anche per altri azzurri che sono in lista di sbarco, tra cui Cyril Ngonge: secondo il Corriere del Mezzogiorno non c’è solo il Torino, destinazione gradita al belga per la presenza del suo ex allenatore Marco Baroni con cui raggiunse un ottimo livello finendo nel mirino di tanti club. Hanno mostrato interesse per l'ex Verona anche Bologna e Genoa e quindi il Napoli valuterà la migliore offerta per la cessione. Si attendono sviluppi evidentemente prima del ritiro di Dimaro.