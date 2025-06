Solet verso la permanenza a Udine: il Napoli era interessato, poi ha virato su Beukema

Oumar Solet potrebbe restare all’Udinese anche nella prossima stagione, scrive il portale TuttoUdinese.it. Arrivato a gennaio, il centrale francese ha subito convinto per rendimento e personalità, guadagnandosi la fiducia dell’ambiente bianconero. Nonostante le ottime prestazioni, però, non sono arrivate offerte concrete in linea con la valutazione del club, che chiede circa 25 milioni di euro.

Il Napoli, inizialmente interessato, ha virato su Sam Beukema del Bologna, chiudendo di fatto la pista Solet. Anche dall’estero, al momento, non sono emerse proposte significative. Alla luce della cessione di Jaka Bijol al Leeds, l’Udinese sta seriamente considerando di trattenere il classe 2000 come pilastro della difesa per la prossima stagione.