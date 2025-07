Ngonge-Torino, Tmw: difficile che il Toro lo riscatti a questa cifra, l'affare-Elmas docet

Cyril Ngonge questa mattina ha ufficialmente iniziato la sua avventura al Torino. Dopo settimane di trattative, il club granata ha consegnato a Marco Baroni l'esterno richiesto. Un calciatore che proprio con l'allenatore toscano a Verona è riuscito a dare il meglio di sé, sei mesi ad altissimo livello che gli sono valsi - nel gennaio 2024 - la chiamata dal Napoli che lo acquistò per circa 18 milioni di euro più bonus. L'avventura di Ngonge alle falde del Vesuvio non ha però prodotto i risultati sperati. Praticamente mai titolare, ancor meno decisivo. Nell'ultima stagione il suo contributo per la conquista del quarto Scudetto della storia dei partenopei è stato minimo: 18 presenze, zero gol e zero assist. Sono una volta nell'undici titolare, in casa contro il Lecce. Una partita vinta 1-0 grazie a una rete di Giovanni Di Lorenzo al 73esimo, quando il laterale belga aveva già abbandonato il terreno di gioco.

Con numeri così la sua partenza era praticamente scontata, ma la novità che ha portato alla definitiva fumata bianca è stata quella di eliminare l'obbligo di riscatto. Il Torino ha chiuso con la formula del prestito oneroso più diritto di riscatto, un milione di euro più altri 17 per l'eventuale acquisto a titolo definitivo. Numeri che, in pratica, trasformano l'addio al Napoli in un arrivederci. Difficile infatti che a queste condizioni che il Torino possa riscattarlo. Nell'era Cairo solo un calciatore è costato così tanto e anche di più: trattasi di Simone Verdi, fantasista che nell'estate 2019 arrivò proprio dal Napoli per 25 milioni di euro. Poi più nulla, la politica cartellini in questi anni s'è attestata su ben altre cifre e anche questa estate la linea è rimasta la stessa.

A dimostrazione di ciò, il mancato riscatto di Eljif Elmas dal Red Bull Lipsia: il calciatore macedone a gennaio è arrivato in prestito con diritto di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Il suo impatto con la maglia granata è stato decisamente positivo, quattro reti in 13 partite. E anche la carta d'identità era dalla sua per mettere in programma un investimento così importante. Il tutto però non è bastato: Elmas alla fine è stato rispedito in Germania. Quello che probabilmente avverrà anche a Ngonge al termine della prossima stagione, a prescindere dal suo rendimento. A scriverlo è Tuttomercatoweb.com.