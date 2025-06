Musah-Napoli, Sky: il Milan ha scelto il sostituto, reinvestirà l'intera cifra

Il Napoli in questa settimana riprenderà i colloqui con il Milan per Yunus Musah: la trattativa procedeva spedita negli scorsi giorni, ma poi ha subito una frenata a causa della questione sui bonus. Intanto però i rossoneri si sono già tutelati trovando il sostituto del centrocampista statunitense, in caso si dovesse chiudere l'affare con gli azzurri: si tratta di Javi Guerra del Valencia, che ha una valutazione simile a Musah.

A riportarlo è il giornalista Luca Marchetti, che ai microfoni di Sky Sport ha riferito quanto segue: "Giovanni Manna sta lavorando sul centrocampo per Yunus Musah. Il Milan punta Javi Guerra, è l'obiettivo numero uno del centrocampo e si pensa ad un'offerta da 20 milioni di euro. C'è la fiducia dei rossoneri puntando sulla volontà del ragazzo. Lo scorso anno l'Atletico Madrid l'aveva preso per 25 milioni di euro, poi l'operazione non si chiuse perché il Valencia si tirò indietro ad accordi ormai presi"'.